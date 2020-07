NdombÃ©lÃ© nel mirino dell’Inter: le cifre e una contropartita – Sky

Ndombélé nel mirino dell’Inter: le cifre e una contropartita – Sky

Tanhuy Ndombélé è il nuovo nome sul taccuino dell’Inter. I nerazzurri hanno preso i primi contatti col Tottenham e Mourinho ha delle contropartite in mente. Il punto di Marco Demicheli per “Sky Sport”

IL NOME FRANCESE – Il centrocampista francese è nel mirino dell’Inter, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha in mente alcune contropartite: «Il nome è Ndombélé, centrocampista francese del Tottenham. Il Tottenham lo ha acquistato dal Lione un anno fa quando piaceva anche all’Inter. E’ a bilancio per 45 milioni di euro e si sta creando una trattativa. Ci sono stati alcuni contatti e c’è un’ipotesi contropartite. Il giocatore che piace di più al Tottenham e a Mourinho è Skriniar, poi c’è Perisic, entrambi pallini di Mourinho dai tempi dello United. Infine c’è Brozovic ma l’Inter non vorrebbe lasciarlo partire».