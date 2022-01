Perinetti: «Il Napoli come anti-Inter! Gosens? Giocatore sicuro e affidabile»

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti, intervenuto a Radio Marte sport live, ritiene il Napoli la vera e propria antagonista dell’Inter nella lotta scudetto. Poi il suo parere sull’acquisto di Gosens

RIVALE − Perinetti sulla corsa scudetto: «Il Napoli si può proporre come l’anti-Inter. Adesso c’è un derby di Milano che sta arrivando, legittimo che il Napoli possa tentare di disturbare la squadra di Inzaghi, che ha pure la componente Champions League. Il Napoli con quest’organico ha le carte in regola per porsi come alternativa all’Inter».

ACQUISTO − Sull’affare Gosens, così Perinetti: «Gosens all’Inter? Giocatore sicuro, affidabile. Nell’Atalanta tutti si esprimono al 100% poi ovviamente bisogna confermarsi altrove. Però ha ottime caratteristiche per essere un’alternativa a Perisic».