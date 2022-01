Inter, senti Carnevali: «Scamacca e Frattesi? Prima o poi da sostituire»

L’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto alla domanda sui possibili partenti in casa nero-verde. Scamacca e Frattesi, i nomi principali, entrambi in orbita Inter

SCAMACCA E FRATTESI − Carnevali sulle possibili partenze estive dei due gioielli in orbita Inter: «Abbiamo anche Raspadori e Berardi. Non nascondo che è una difficoltà, anche se piacevole. Finché ci sono richieste importanti per questi ragazzi vuol dire che hai la possibilità di poter guardare al futuro in un mercato che è sempre più difficile. Non dobbiamo dimenticarci che è un mercato in cui le possibilità economiche delle società sono pochissime. Siamo fiduciosi, per questo stiamo guardando ai ragazzi giovani: sappiamo che prima o poi dovremo sostituire, non è che possiamo tenere a bada tutte le richieste che possiamo avere».

Fonte: TMW