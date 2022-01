Julian Alvarez, adesso è ufficiale: niente Inter, giocherà in Premier League!

Julian Alvarez smette di essere un obiettivo di mercato ed è destinato a diventare la prossima stella della Premier League inglese. Diventa un nuovo calciatore del Manchester City. L’attaccante argentino classe 2000, che proprio oggi compie 22 anni, è stato seguito anche dall’Inter. Di seguito il comunicato ufficiale della società inglese

COLPO ARGENTINO – “Il Manchester City ha completato l’acquisto di Julian Alvarez dal River Plate. Il 22enne attaccante, che ha già collezionato cinque presenze con la Nazionale Argentina, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo (fino al 30 giugno 2027, ndr). Rimarrà in prestito al River Plate almeno fino a luglio 2022. Tutti al Manchester City non vedono l’ora di accogliere Julian nel Club e gli auguriamo buona fortuna per il periodo residuo al River Plate”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [ManCity.com]