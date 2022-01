Kessié, Inter-Milan in salita: ritardato il ritorno a Milano dopo la Coppa d’Africa

Kessié non è ancora in Italia né a Milano. Il centrocampista ivoriano tornerà a disposizione del Milan in ritardo rispetto al previsto e ciò complica i piani rossoneri in vista di Inter-Milan

GRANA IVORIANA – Non arrivano buone notizie per il Milan nella settimana che porterà al Derby di Milano, in programma sabato. L’arrivo di Franck Kessié, previsto inizialmente per la giornata di oggi, è slittato di almeno 24 ore. Il centrocampista ivoriano, di rientro dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa, non sarà a Milano prima di domani. E quindi ritarda il suo ritorno a Milanello per preparare Inter-Milan con il resto della squadra. Secondo quanto appreso da Sportitalia, i motivi sono legati a problemi logistici, comunque autorizzati dal club rossonero. La sua presenza in campo in Inter-Milan al momento è in dubbio ma il Milan confida di riuscire ad avere il suo centrocampista, dopo i controlli di rito post-viaggio internazionale. Ricordiamo che Kessié è anche al centro di un possibile intreccio di mercato rossonerazzurro (vedi focus).