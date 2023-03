Perin si mette alla pari dell’Inter: «Come dice Allegri! Noi secondi»

Perin, portiere della Juventus, ha parlato prima del fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria. L’ex Genoa condivide le parole di Allegri sulla classifica. Stessi punti dell’Inter senza la penalizzazione

COME DICE ALLEGRI − Mattia Perin condivide il pensiero sulla classifica del suo tecnico. A detta loro, la Juventus è seconda alla pari dell’Inter. Le parole del portiere a Dazn: «Quello che dice la classifica non è così, ma noi pensiamo che il frutto dell’allenamento settimanale è la partita. Per noi la nostra classifica è come dice il mister, ovvero che siamo secondi. Ci stimola tantissimo questa cosa qua e oggi è una partita da non sbagliare».