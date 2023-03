Porto-Inter, Correa ci sarà! Skriniar ci prova: le sue condizioni − SM

Inter proiettata verso la gara contro il Porto negli ottavi di ritorno di Champions League. Recupera Joaquin Correa, Skriniar ci prova. Le ultime sulle condizioni del difensore slovacco

VERSO PORTO − L’Inter domani partirà in direzione Porto. Simone Inzaghi potrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Ci sarà, infatti, il recupero di Correa. L’argentino ha smaltito i problemi fisici e partirà, come riferisce Sport Mediaset, per il Portogallo. Lente di ingrandimento sulle condizioni di Milan Skriniar. Il difensore slovacco si è allenato parzialmente in gruppo e prova a stringere i tempi. In caso recupero, allora giocherà da titolare con Darmian a destra al posto di Dumfries.