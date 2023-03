Samuel: «Porto-Inter? Fiducia. Triplete, vi dico! Lautaro Martinez…»

Walter Samuel, ex storico difensore dell’Inter, ha parlato sul canale YouTube di Gianluca Rossi. L’ex difensore si è espresso su temi sia passati che presenti e futuri. Fiducioso sulla squadra di Inzaghi. Poi dice la sua su Lautaro Martinez

PASSATO − Samuel ricorda gli anni all’Inter: «Li ricordo molto bene e con grande gratitudine. I tifosi dell’Inter anche adesso ogni volta che ti vedono ti salutano. Molto bello, contento di aver collaborato ad una piccola parte della storia nerazzurra. Triplete? C’era il dubbio perché in una settimana ti giocavi tutto. Si poteva anche perdere tutto. Abbiamo iniziato a giocare, a crederci e ci siamo ritrovati con un Triplete che forse nessuno si aspettava».

RAPPORTO − Poi Samuel sul connubio Argentina e Milano: «Io e parecchi ex compagni siamo rimasti. Ci troviamo bene, i figli sono cresciuti qua. Si trovano bene e vogliono stare lì. Un bel legame e il fatto che ci siano ex compagni e amici è molto tranquillizzante per me. I miei figli hanno scelto di tifare l’Inter. Vanno allo stadio o con me o da soli, si fanno l’abbonamento. Bello per me».

ANALISI − Samuel parla della stagione della squadra di Inzaghi: «Rendimento Inter? Hanno tanta qualità. Sono però irregolari, fanno grandi partite come col Porto e poi fanno fatica a vincere qualche gara in campionato. Complicato adesso perché devi lottare con 4-5 squadre per andare in Champions League. Porto? La vedo bene, l’Inter ha vinto all’andata. Non vedo tutto nero come si vede ultimamente, ho fiducia nella squadra».

CAMPIONE − Samuel, poi, non ha dubbi sul Toro: «Lautaro Martinez campione, ce lo stiamo godendo tanto. Un giocatore giovane che ha ancora tanto da dare. Lo vedo molto entusiasta di stare all’Inter. Argentina? Da giocatore non avevo avuto la fortuna di vincere in Nazionale, ma la gioia per il popolo intero è stata fantastica. Il merito è tutto dei giocatori, che ci hanno sempre creduto. Anche noi ci siamo tolti un bel peso».

FUTURO − Così Samuel alla domanda sul proprio domani: «Allenatore? Al momento no. In futuro mi piacerebbe, mi manca però percorrere il cammino. Sento che devo imparare tanto. Sto imparando da Scaloni, se poi arrivasse una possibilità per cominciare sicuramente ci penserò. Il fatto di aver giocato all’Inter non è mica un obbligo poi andare ad allenarla. Cambiasso può essere un allenatore capace, è tranquillo. Aspetterà il momento, non è un obbligo fare l’allenatore, si vuole godere la famiglia».

RUOLO CAMBIATO − Secondo Samuel, il mestiere del difensore è mutato: «Altro Samuel? Cambiato anche il tempo. Eravamo rocciosi, più concentrati sull’uomo. L’ultimo in Italia è stato Chiellini. Oggi invece bisogna proporsi, stare alti, come Bastoni. Mi piace, ha fiducia in sé, corre tantissimo durante la partita. Io cercavo di essere sempre presente e fammi sentire nel modo giusto. Non ho mai fatto interventi duri, anche noi difensori li prendevamo. Ce n’erano attaccanti che picchiavano: con Vieri, Lucarelli, Toni era dura. Erano attaccanti fortissimi».

