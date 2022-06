Peluso: «Frattesi ha invidiabili doti di inserimento. Mi ricorda il primo Vidal»

Federico Peluso, ex giocatore del Sassuolo, ha parlato su Tmw radio di Frattesi. Il centrocampista, per molto tempo in orbita Inter, è impegnato al momento in Nazionale. A detta sua, il giocatore somiglia al primo Vidal

PARAGONI − Peluso ha descritto il suo ex compagno al Sassuolo Frattesi, per diverso tempo in orbita Inter: «Frattesi? Mi fate parlare di ragazzi che ho a cuore. Davide ha uno strappo incredibile e delle invidiabili doti di inserimento. Ad essere sincero mi ricorda in certi aspetti il primo Arturo Vidal. Mi auguro che il Sassuolo non li perda tutti e per i ragazzi che facciano la carriera che desiderano».