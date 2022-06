Inter Under 17, prosegue il sogno scudetto: eliminata la Lazio

Prosegue il sogno scudetto per l’Inter Under 17, che approda alle Final Four del campionato di categoria. Superata la Lazio ai quarti di finale.

QUALIFICAZIONE – L’Inter Under 17 raggiunge le Final Four del campionato di categoria. Prosegue così il sogno scudetto per la squadra allenata da Tiziano Polenghi. Decisiva la vittoria contro la Lazio ai quarti di finale, frutto di un 4-2 per i nerazzurri all’andata e un 2-1 per i biancocelesti al ritorno. Ora la semifinale, in programma domenica 19 giugno alle ore 20 allo stadio Del Duca di Ascoli.