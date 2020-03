Pedullà: “Misure UEFA? Ceferin si è costituito! Ultimi giorni…”

Condividi questo articolo

L’UEFA ieri ha comunicato tutta una serie di misure per far completare la stagione ai club, fra cui il rinvio degli Europei (vedi articolo). Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, critica comunque l’atteggiamento del presidente Ceferin.

MOSSE TARDIVE – Secondo Alfredo Pedullà l’UEFA avrebbe dovuto agire prima: «Abbiamo, giustamente, rimesso la chiesa al centro del villaggio dopo che questa stessa chiesa era stata sconsacrata. Aleksander Ceferin ha parlato di responsabilità, ma abbiamo negli occhi che se non l’avessero fermato avrebbe fatto giocare. La sensibilità la deve dimostrare nel momento in cui deve fermare questa macchina e non far giocare le partite. L’hanno costretto a farlo, si è costituito: quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è stato indimenticabile nel peggior senso del termine».