Pedullà: «Dybala occasione irripetibile per l’Inter. Dopo 3 mesi ancora lì!»

Dybala-Inter, la trattativa è ancora in atto. Manca l’accordo finale che arriverà subito dopo le uscite dei nerazzurri. Secondo Pedullà, è un’occasione da non perdere assolutamente

OPPORTUNITÀ IMPORTANTISSIMA − Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, l’Inter non deve lasciarsi scappare Dybala: «L’Inter ha fatto un affare miracoloso riportando Romelu Lukaku ma Paulo Dybala è un’occasione che non puoi perdere e rischia di diventare un rimpianto. Per Lukaku se lo vuoi riscattare devi pagare delle cifre importanti. Dzeko ha 36 anni, Correa è utile ma oggi non prendere Dybala a queste condizioni rischierebbe di diventare un rimpianto. Antun e Dybala si riuniranno e cercheranno di capire come funziona. Ad oggi lui sta ancora lì e ci sarà un motivo. È un’opportunità irripetibile soprattutto per chi ci sta dietro da 3 mesi».