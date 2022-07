Beccalossi: «Dybala se sta bene sposta gli equilibri. L’Inter lo prenderà»

L’ex attaccante dell’Inter, Evaristo Beccalossi, ha parlato di Dybala in collegamento a Calcio Totale su Rai Due. La Joya in trattativa per arrivare ai nerazzurri è un giocatore, a detta sua, dà prendere assolutamente

DA PORTARE A CASA − Beccalossi non ha dubbi su Dybala: «L’Inter deve sfoltire qualcosa ma si sta muovendo bene come campagna acquisti. Su Paulo Dybala non mi pongo problemi, i grandi giocatori si portano a casa. Negli ultimi anni ha fatto poche presenze, ma se sta bene sposta gli equilibri. Io credo che alla fine arriverà all’Inter. In campo? Io li farei giocare tutti e tre: Lukaku, Lautaro Martinez e Dybala. Da capire come Inzaghi intenda giocare anche perché se hai questi tre davanti alla fine qualcuno di loro ti segna».