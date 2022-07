Skriniar-PSG trattativa lenta: niente offerte all’Inter! Doppio nome di rimpiazzo – Sky

Skriniar al PSG sembrava una trattativa in definizione, invece non è così. In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio segnala come l’Inter non abbia ricevuto offerte. Sono due i nomi valutati in caso di cessione.

NESSUNA NOVITÀ – Fronte in uscita fermo, come fa sapere Gianluca Di Marzio: «Non sono arrivate nuove offerte all’Inter dal PSG per Milan Skriniar. Vedremo se ci saranno nelle prossime ore, è una trattativa che va a fuoco lento. L’Inter lo vuole sostituire con Gleison Bremer, attenzione però al nome di Manuel Akanji del Borussia Dortmund: è dietro Bremer nella lista, ma è un giocatore che piace molto».