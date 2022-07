VIDEO – Bremer obiettivo italo-brasiliano dell’Inter: le 4 classifiche in cui primeggia

Gleison Bremer è il principale obiettivo dell’Inter in difesa ma c’è da battere la concorrenza delle altre big di Serie A (vedi video). E soprattutto convincere il Torino con un’offerta all’altezza del suo livello. Il centrale brasiliano piace a tutti anche perché primeggia in ben quattro classifiche individuali, che gli valgono il premio come miglior difensore della Serie A. Di seguito il video con l’intervento della collega Sarah Castellana dagli studi di Sky Sport

