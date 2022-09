Pedri avverte gli avversari (Inter compresa): «Barcellona può vincere tutto»

Pedri lancia un messaggio forte e chiaro. Il giovane talento classe 2002 del Barcellona, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, non intende accontentarsi e mira all’obiettivo massimo. Di seguito la sua intervista ai microfoni di sport.es

AMBIZIONE – Pedri non ha assolutamente intenzione di accontentarsi. La stellina del Barcellona, che il 4 ottobre sfiderà l’Inter a San Siro nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, è molto ambizioso e avverte gli avversari: «Abbiamo una buona squadra, giochiamo un calcio che mi piace e possiamo vincere titoli. Ci proveremo. Speriamo che a fine stagione lotteremo per tutto. Se abbiamo le potenzialità per farlo? Penso di sì, qui al Barcellona abbiamo una squadra per poter ambire a tutto. Lavoriamo affinché a fine stagione possiamo vincere tutto ciò per cui giochiamo».