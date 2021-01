Pecci: Â«Maresca, comportamenti da dittatorello non costruttiviÂ»

Pecci: «Maresca, comportamenti da dittatorello non costruttivi»

Eraldo Pecci

L’arbitraggio di Udinese-Inter da parte di Fabio Maresca continua a far discutere. Ecco le parole di Eraldo Pecci a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.



PROTAGONISTA – Fabio Maresca continua a far discutere per il suo atteggiamento nel finale di Udinese-Inter. L’arbitro espelle Antonio Conte e Gabriele Oriali per proteste, ma il suo atteggiamento non piace. Ecco l’opinione di Eraldo Pecci, ex calciatore e oggi opinionista: «Secondo me quello che ha dato fastidio di Maresca è questo atteggiamento di provocazione. È un po’ rigido. Sul recupero può avere sbagliato, ma anche i calciatori devono dare una mano. Però questi comportamenti da dittatorello non sono costruttivi».