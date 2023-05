Pecci: «Fiorentina sta all’Inter come l’Inter al Manchester City. Sarà dura!»

Pecci fa un parallelismo sull’Inter fra la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e quella di Champions League contro il Manchester City. L’ex calciatore, intervenuto nel corso della trasmissione di Rai 2 “A Tutto Calcio”, dà un giudizio anche su Lautaro Martinez (vedi focus).

MASSIMO DELLA FORZA – Eraldo Pecci avanza alcune considerazioni sul momento dell’Inter: «Secondo me l’Inter in una partita se la gioca. Però dico che la Fiorentina sta all’Inter in finale di Coppa Italia come l’Inter sta al Manchester City in finale di Champions League. È vero che la squadra di Inzaghi arriva nel momento giusto al massimo della forza e sono tutti in forma però Guardiola quest’anno ha fatto uguale. Solitamente a Natale aveva già vinto il campionato, invece quest’anno ha stentato all’inizio e adesso arriva anche lui al momento della finale di Champions League al massimo della forma. Per cui forza Inter però sarà molto molto dura. Otto in pagella a Lautaro Martinez, che è un giocatore molto bravo. I premi importanti li vincono quelli che hanno una marcia in più come lui. Dopo il Mondiale si butta a terra anche di meno. Forse vedendo Messi ha capito che stando in piedi può fare la differenza. Alla fine della finale di Coppa Italia l’Inter ha tremato. Arrivato ai supplementari non vuol dire vincere ma può significare non perdere e secondo me la Fiorentina lo meritava».