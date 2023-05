Lautaro Martinez sempre più leader dell’Inter: un ultimo tassello

Con i suoi 101 gol segnati (vedi articolo), Lautaro Martinez è senza ombra di dubbio la punta di diamante di questa Inter. Come dimostrato anche ieri sera in finale di Coppa Italia, dove con una doppietta ha conquistato il suo quinto trofeo in nerazzurro. Ora manca un solo tassello per entrare nella leggenda.

STAGIONE STREPITOSA – Due trofei con l’Inter (Supercoppa Italiana e Coppa Italia), 20 gol in campionato (con due partite ancora da giocare), traguardo delle 100 reti in nerazzurro e la vittoria del Mondiale. Per Lautaro Martinez quella 2022-2023 è una stagione strepitosa, che può regalare ancora grandissime gioie. Una in particolare. Quell’ultimo tassello che mancherebbe per entrare del tutto nella storia nerazzurra. Da vero leader non solo dell’attacco, ma anche della squadra, toccherà a Lautaro Martinez infatti guidare i compagni nella grande finale di Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City.

CONFERMA – Dopo la rete che ha permesso all’Inter di vincere anche la semifinale di ritorno contro il Milan, a Lautaro Martinez manca ora soltanto la conquista della Champions League per connfermarsi sempre di più l’anima di questa squadra. Con la fascia da capitano che – salvo clamorose sorprese di mercato – dal prossimo anno aspetta proprio il suo braccio. Già in questa stagione Lautaro Martinez ha guidato la squadra nel ruolo di capitano, sebbene non sia il primo nelle gerarchie in questo senso. Un fattore che potrebbe cambiare dall’anno prossimo e indipendentemente dalla notte di Istanbul. Che però, se finisse come ci auguriamo tutti, consegnerebbe di diritto il numero 10 nerazzurro nell’Olimpo di coloro che all’Inter hanno fatto la storia.