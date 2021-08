Paventi: «Rispetto a Conte, Inzaghi ha tre giocatori in più su cui puntare»

Andrea Paventi, in collegamento ad Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha parlato della rosa di Inzaghi. Rispetto a quella di Conte, ha tre giocatori ripresi fisicamente e su cui fare affidamento

RECUPERATI − Queste le parole di Paventi: «Rispetto a una stagione fa con Antonio Conte, ci sono alcuni giocatori che sono recuperati fisicamente come Arturo Vidal che ha anche trovato il gol contro il Genoa. Si è comportato bene anche Stefano Sensi che ha passato un’estate particolare visto l’impossibilità di partecipare all’Europeo. E poi c’è Matias Vecino che ha una fisicità importante per il gioco di Simone Inzaghi. Penso che l’Inter non abbia una straordinaria fretta di chiudere per il secondo attaccante. Il cerchio si è ristretto a due nomi, ovvero Joaquin Correa e Andrea Belotti».