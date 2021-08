Inter, bloccato Belotti. Tra i nerazzurri e Correa c’è di mezzo il Siviglia – SM

Correa e Belotti sono i due profili che l’Inter sta valutando per completare il reparto avanzato. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, l’argentino rimane il preferito ma la Lazio non cede. Trattativa avanzata con il Torino per Belotti.

PERCENTUALE – Simone Inzaghi sarà accontentato. L’Inter è alla ricerca della punta mancante e la lista è ormai ristretta a soli due nomi: Joaquin Correa e Andrea Belotti. L’attaccante del Torino è stato bloccato, c’è stato un incontro tra la dirigenza del Torino e quella nerazzurra. L’accordo è sulla base di 20 milioni più 2 di bonus. C’è anche il gradimento del giocatore che non avrebbe problemi ad arrivare come alternativa a Edin Dzeko. L’Inter però aspetta notizie dalla Lazio perché Correa rimane il preferito di Inzaghi. I biancocelesti continuano a chiedere 35 milioni, l’offerta nerazzurra è ferma a 30. La Lazio deve corrispondere anche un 20% sulla futura rivendita al Siviglia, ex club dell’argentino, e questo rallenta la trattativa. Se il muro di Claudio Lotito si protraesse per altre 24 ore, l’Inter virerà su Belotti. Attenzione anche a Gianluca Scamacca, che rimane tra gli obiettivi dei nerazzurri viste le condizioni fisiche precarie di Alexis Sanchez, ma potrebbe anche finire al Torino come sostituto proprio di Belotti (vedi articolo).