Pasqual: “Eravamo abituati a un’altra Inter. Nella partita di oggi…”

Manuel Pasqual

L’Inter che ha sconfitto il Torino è una squadra diversa rispetto a quella dei mesi scorsi. Lo sottolinea anche Manuel Pasqual, dagli studi di “90° Minuto” su “Rai 2”. Ecco le parole dell’ex difensore.

DISABITUDINE – L’Inter di oggi è completamente diversa da quella costruita da Antonio Conte. E secondo l’ex difensore Manuel Pasqual è soprattutto un aspetto a pesare di più. Ecco le sue parole dopo la vittoria sul Torino: «Eravamo abituati a vedere un’Inter che solitamente pressa fortissima fino al 70′, e a calare poi negli ultimi venti minuti. Invece in questa partita ha proprio staccato la spina, anzi non l’ha nemmeno accesa. Lo ha fatto solo nel momento in cui non poteva fare peggio, dopo il due a zero al sessantaduesimo».