Pardo: «Inter vittoria meritata! Ma Roma tra assenze e riposo…»

Pardo torna a parlare della sconfitta della Roma contro l’Inter, sottolineando però ancora una volta i problemi della squadra giallorossa, nonostante i meriti dei padroni di casa. Il giornalista ne ha parlato ospite su Tutti Convocati.

DUE ALIBI – La Roma di José Mourinho perde contro l’Inter, ma il giornalista si concentra sulle assenze dei giallorossi: «A me dà molto fastidio che ci siano delle mancanze di rispetto nei confronti di Mourinho, le critiche per me sono eccessive. La partita con l’Inter aveva dei problemi perché c’erano sette assenze mentre l’Inter ne aveva due marginali. Due giorni di riposo fanno la differenza, va anche detto che l’Inter ha strameritato di vincere e non c’è neanche da discutere. Ma a un certo punto, la partita si stava anche sistemando per la Roma nel secondo tempo. Poi perdi perché c’è la disattenzione e un bellissimo gestito atletico di Asllani, Dimarco e Thuram, e quindi poi resta l’unico tiro in porta».