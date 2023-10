Inter Primavera, serve un cambio di rotta in Youth League

L’Inter Primavera ha due facce. La prima in Primavera 1, la seconda invece in Youth League. Due percorsi paralleli, che camminano insieme, ma con risultati diversi.

DOPPIA FACCIA – L’Inter primavera di Christian Chivu ha due facce. Un percorso netto, prepotente, in campionato con la testa della Primavera 1 e un secondo percorso, in Youth League, tutto traballante. I nerazzurrini, in Italia, dominano il campionato insieme al Milan con 20 punti e una striscia positiva di prestazioni che dura da inizio anno. Infatti, la primavera allenata dal tecnico romeno, non ha mai perso in questa prima parte di stagione e ha portato a casa ben 20 gol segnati e solo sei gol subiti. In Europa però, il discorso è diverso. Se in Champions League la prima squadra è a pieno regime, in Uefa Youth League cambia tutto. Su tre partite giocate il dato è allarmante: solo due punti conquistati (due pareggi) e una sconfitta in casa a Milano contro il Salisburgo. Stesso discorso per i gol: sette gol presi e sei quelli segnati, con una media di 4.5 cartellini gialli a partita. Il prossimo 8 novembre, con la trasferta a Salisburgo, ci sarà la gara da dentro o fuori. L’Inter è obbligata a vincere per riaprire il discorso qualificazione.