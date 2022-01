Pardo: «Inter, troppo dibattito su Handanovic. È tra i primi cinque in Italia»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato di Handanovic. Eccessivo dibattito sul numero uno nerazzurro che secondo il giornalista è tra i primi cinque portieri in Italia

DIBATTITO − Le parole di Pardo sul portiere dei nerazzurri: «Prima di Atalanta-Inter, il tempo medio del possesso palla di Handanovic era di meno di un minuto, con l’Atalanta ha raggiunto quasi quattro minuti ma è stato per il modo di giocare degli avversari. C’è troppo dibattito su Handanovic, è vero che lo scorso anno non è strato trai i migliori ma c’è eccesso tra i tifosi nerazzurri. Handanovic è sempre stato uno dei pilastri dell’Inter, ricordo un gran Derby lo scorso anno. In Italia, è tra i migliori cinque».