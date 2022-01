Correa, ecco le partite che salterà. Si punta al ritorno col Napoli?

Sono usciti gli esami strumentali di Joaquin Correa (vedi articolo). Il calciatore argentino resterà fuori, nel migliori delle ipotesi, circa un mese. Ecco però le partite che il Tucu salterà causa questo infortunio con Inzaghi che studia le contromosse.

CALENDARIO – Non c’è pace per Correa. L’avventura dell’argentino all’Inter sta avendo molti intoppi causa molti infortuni. Il Tucu fin qui ha segnato solo 4 gol, arrivati contro Hellas Verona e Udinese. L’ex Lazio contro l’Empoli si è fermato per un problema ai flessori della coscia sinistra dopo appena 3 minuti e poco fa è uscito il comunicato che c’è una distrazione. Il calciatore verrà rivalutato tra 14 giorni ma molti pensano che possa essere uno stop di circa un mese. L’Inter a febbraio avrà molti impegni decisi e molto ravvicinati (vedi articolo). Milan, Roma (Coppa Italia), Napoli, Liverpool (Champions League) e Sassuolo, il tutto in 14 giorni. L’obiettivo e la speranza dell’Inter è che Correa torni a disposizione già contro il Napoli ma più facile che torni contro Liverpool o Sassuolo. Insomma una brutta tegola per l’Inter e Inzaghi che, nella fase più cruciale della stagione, perdono una pedina importante.