Polli: «Inter Women insoddisfatta per l’ultima partita! Contro la Lazio…»

Polli ha recuperato la miglior forma atletica ed è pronta per tornare a segnare con la maglia dell’Inter Women. L’attaccante nerazzurra parla ai microfoni di Inter TV a 48 ore dalla trasferta in casa della Lazio

ALLA RICERCA DEL GOL – In vista di Lazio-Inter Women di domenica, l’attaccante nerazzurra Elisa Polli ammette di avere sensazioni positive: «Il risultato di Napoli non ci lascia soddisfatte perché questo è un campionato molto difficile e competitivo. Quindi dovremmo affrontare ogni partita con lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione. Contro il Napoli sono andata vicino al gol, colpendo la traversa. Ormai è passato un anno dall’infortunio e sto sempre meglio, partita dopo partita. La Lazio è una squadra in cerca di punti per la salvezza e noi dovremo affrontare la partita con un atteggiamento diverso rispetto a quella con il Napoli. Andremo a Roma con la voglia di fare punti e di esprimere il nostro gioco». Queste le parole di Polli ai microfoni di Inter TV.