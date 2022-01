Pardo: «Inter, occhio al Milan. Napoli? Togli ai nerazzurri spina dorsale…»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato delle rivali dell’Inter, Milan e Napoli. Una battuta sugli infortuni degli azzurri

RIVALI − Pardo sulle anti-Inter, Milan e Napoli: «Per me l’Inter ha qualcosa in più però in una stagione dove il Milan non ha le coppe, che sono un bellissimo pensiero ma anche faticoso mentalmente, un vantaggio pratico potrebbe esserci. Quanto al Napoli, ha perso la spina dorsale con gli infortuni, è come togliere all’Inter Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic».