Dzeko primo tampone negativo. Il bosniaco si avvicina ad Inter-Lazio

Dzeko ha ottenuto un primo tampone negativo anti Covid-19. L’attaccante bosniaco dunque sarà presente per Inter-Lazio. L’attaccante ha svolto l’allenamento mattutino ad Appiano Gentile

NEGATIVO − Edin Dzeko sarà probabilmente a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Lazio. Il giocatore si è sottoposto al tampone anti Covid-19 risultato negativo, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Dzeko ha ottenuto la negatività al primo tampone e si è allenato a parte in mattinata ad Appiano Gentile. Adesso, è in attesa del secondo. Il giocatore dunque è prossimo a diventare nuovamente arruolabile dall’Inter in vista della gara di San Siro contro la Lazio domenica sera.