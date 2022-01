Inter-Lazio, biancocelesti già al lavoro: il programma disposto da Sarri

Inter-Lazio è già antivigilia. I nerazzurri dopo la mancata gara contro il Bologna, scenderanno in campo per la prima volta nel 2022 con i biancocelesti. Squadra di Sarri già al lavoro

ANTIVIGILIA − Inter-Lazio -2 (vedi arbitro). Dopo la sospensione della gara contro il Bologna, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per la vera e propria prima uscita dell’anno. Al lavoro la squadra di Maurizio Sarri che ieri ha pareggiato per 3-3 contro l’Empoli (vedi highlights). I biancocelesti si sono ritrovati in mattinata a Formello con un programma diviso in due parti. Da un lato, il gruppo dei giocatori scesi in campo all’Olimpico, che ha svolto lavoro di scarico. Partitella e seduta tecnica per il resto della rosa. Occhio all’infortunato Francesco Acerbi (vedi articolo).

Fonte: sslazio.it