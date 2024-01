Pardo: «AIA coraggiosa nel spiegare errori! In Italia precursori»

Pardo commenta la scelta dell’AIA di commentare, analizzare e se è il caso anche ammettere gli errori degli arbitri dopo ogni giornata di campionato. Come succede su “Open Var” su DAZN, ma anche oggi nel corso della conferenza stampa del designatore Gianluca Rocchi.

PRECURSORI IN ITALIA – Perluigi Pardo sottolinea l’importanza degli arbitri di parlare, spiegare e far sentire gli audio della sala VAR dopo ogni giornata di campionato: «La scelta degli arbitri di parlare dopo la giornata di campionato è assolutamente coraggiosa e visionaria, da precursori perché altri paesi adesso seguiranno. Sentire, spiegare e riconoscere gli errori l’abbiamo invocata per anni, adesso che si fa con Open VAR molti dicono: “Si stava meglio quando non si sapeva”. No, si sta meglio perché bisogna essere sicuri dell’assoluta buona fede degli arbitri che io non metto in discussione, ma va ribadita. Davanti l’errore l’imbarazzo c’è, ma tutti commettiamo errori. L’aspetto sul quale bisogna lavorare è la lucidità dei “varisti”».