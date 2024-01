Capuano sull’audio VAR: «Nasca? Incomprensione Bastoni-Duda!»

Secondo Giovanni Capuano l’audio VAR di Inter-Verona inerente al contatto Bastoni-Duda è stato mal interpretato. Di seguito lo spiegazione del giornalista sulle parole dell’arbitro Nasca.

INTERPRETAZIONE ERRATA – Giovanni Capuano era presente alla conferenza stampa in cui Gianluca Rocchi ha messo a disposizione le registrazioni audio del VAR di Inter-Verona. Per questo motivo il giornalista, ospite nel salotto di Sportitalia, prova a dare spiegare a chi non ha ascoltato direttamente: «L’audio di Bastoni-Duda col “Fischia, fischia, santo cielo”, e anche altre cose in realtà, andrebbe ascoltato tutto. Quell’affermazione di Nasca non riguarda il fallo di Bastoni e Duda. Il VAR non ha visto o non ha valutato falloso e quindi non ha mai indicato all’arbitro. Sbagliando, ovviamente, perché si trattava di un fallo».

RAGIONE O TORTO – Poi Capuano continua a parlare di quanto accaduto in conferenza ed esprime il suo parere anche su alcuni episodi: «Dopo che per quattro mesi gli arbitri quando hanno sbagliato più o meno hanno raccontato di averlo fatto, Rocchi e l’AIA abbiano voluto mettere i puntini su un paio di situazioni. Nelle ultime settimane c’è stato un tentativo di aggressione di un tesserato ad un arbitro. Ci sono state le varie corride dell’Olimpico, ci son state delle proteste sgangherate. Magari qualche volta con un fondo di ragione come il Verona contro l’Inter a San Siro. Altre volte completamente scollegate rispetto a quello che era successo, penso alla Salernitana contro la Juventus».