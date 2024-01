Il Monza si prepara ad ‘accogliere’ l’Inter: prevista una coreografia – SI

I tifosi del Monza hanno intenzione di caricare e celebrare la squadra di Palladino con una coreografia per la sfida contro l’Inter. Ecco di cosa si tratta.

COEROGRAFIA – Per l’Inter è tempo di una nuova sfida, considerata da molti non particolarmente ostica. Quella che attende i nerazzurri domani sera, però, è una trasferta in un ambiente molto caldo, come quello di Monza. Per l’occasione i tifosi biancorossi hanno deciso di caricare ancor di più i calciatori del club di Adriano Galliani, attraverso una speciale coreografia. Domani sera, dunque, l’Inter scenderà sul campo dell’U-Power Stadium trovandosi di fronte a un mega striscione dedicato ai padroni di casa. Secondo quanto riporta Tancredi Palmeri, nel corso del collegamento con Sportitalia, la tifoseria del Monza ha intenzione di celebrare così la squadra di Raffaele Palladino. Dunque, non si tratta di una coreografia preparata per contesta l’ospite Inter, bensì per onorare il percorso verso l’alto del club biancorosso, passato in due anni dalla Serie B a duellare con squadre di grande valore come quella nerazzurra.