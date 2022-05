Paparesta: «Scudetto? Occhio! Lazio-Inter 5 maggio l’ho arbitrata, vi dico»

Gianluca Paparesta, ospite negli studi di Sportitalia mercato, non ha voluto dare per scontata l’ultima giornata di campionato con la corsa Scudetto Inter e Milan. L’ex arbitro ricorda il 5 maggio

NULLA È SCONTATO − Paparesta ricorda il 5 maggio Lazio-Inter in quanto arbitro di quel match: «Tutti danno il Milan favorito ma avendo vissuto tante esperienze in cui sono cambiati i risultati clamorosi starei cauto. Tipo Lazio-Inter del 5 maggio all’Olimpico, tutti pronti per festeggiare. Io arbitravo. L’arbitro non deve essere mai la causa del raggiungimento di determinati obiettivi. Tutta la tifoseria della Lazio tifava Inter. Qualcosa è successo nella mente dei nerazzurri, a 20′ dal termine mi dicevano quanto mancasse. Non sottovaluterei la leggerezza di testa del Sassuolo, occhio se il Milan non sblocca subito il risultato».