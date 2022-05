Marianella: «Rimpianti Inter? La serie di gare non vinte. È stata studiata»

L’Inter si è ritrovata a lottare per lo Scudetto a meno 2 dal Milan all’ultima giornata di campionato. Massimo Marianella sostiene che la squadra non sia riuscita a trovare delle alternative di gioco durante il periodo dei famosi 7 punti in 7 partite

DIFFERENZA − Il pensiero di Marianella su Sky Sport sul perché l’Inter si sia ritrovata a meno due dal Milan: «Tutti si ricorderanno alla fine di Bologna. Si guarda come la partita che ha cambiato la stagione dei nerazzurri. Io invece ritengo che abbia fatto la differenza la serie di partite non vinte. Da capire se è stata la stanchezza o meno. Ma l’Inter è stata studiata dalle altre, forse per i tanti impegni come la Coppa Italia e la Champions League non è riuscita a crearsi delle alternative di gioco. Questo momento ha inciso di più».