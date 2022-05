Dybala, l’Inter ha un vantaggio incolmabile: formalizzazione offerta a breve

Dybala vede l’Inter nel suo futuro. Il club nerazzurro ha un vantaggio importantissimo sulla Joya rispetto ad altri club. A breve sarà formalizzata l’offerta decisiva

TRATTATIVA NEL VIVO − Dybala-Inter, ci siamo quasi! Il fine settimana sarà una tappa importante per formalizzare l’offerta definitiva da presentare all’ormai ex giocatore della Juventus. Ne è sicuro l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che ne ha parlato su Sportitalia mercato. Il giocatore, che salterà Fiorentina-Juventus, lunedì si recherà a San Siro per giocare una partita di beneficienza organizzata dall’ex nerazzurro Samuel Eto’o. Si entrerà nel vivo dell’operazione. Dybala vede l’Inter e viceversa.