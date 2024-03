Paolillo: «Zhang-Oaktree, due strade! Marotta? Ho una speranza»

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, ha parlato così di vari temi legati al mondo nerazzurro: dalla situazione societaria legata ad Oaktree, a Marotta

STRADE – Queste le considerazioni di Paolillo, intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione “Maracanà”: «Era prevedibile che Oaktree mettesse pressione a Zhang perché la situazione la si conosce e il livello dei tassi attuali lo si conosce. Anche in caso di rinnovo il prestito sarà estremamente oneroso. Mi sembra strano che Zhang sia arrivato a pochi giorni dalla scadenza senza una soluzione. Ora o passa tutto in mano a Oaktree o una sostituzione di Zhang, ma non la vedo all’orizzonte. Ritengo che in questo momento solo i capitali arabi possano intervenire, non penso a capitali americani o asiatici».

SPERANZA – Paolillo parla così a proposito del futuro di Marotta: «Se penso ai dirigenti a livello di calcio italiano o sportivo, un uomo con la sua esperienza credo che possa benissimo essere impiegato ad alti livelli dirigenziali nazionali, per il bene del calcio italiano. Per l’Inter invece spero che rimanga ancora lì, perché vorrebbe dire che c’è una società che lo aiuta a guidare una squadra molto competitiva ancora. Lo vedrei bene in Federazione comunque»