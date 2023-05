Paolillo: «Inter, buon risultato per il bilancio! Per Zhang più possibilità di vendita»

L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha detto la sua sulla situazione economica del club nerazzurro e della presidenza della famiglia Zhang dopo la conquista della finale di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di TMW Radio.

BILANCIO – Per Ernesto Paolillo la qualificazione in finale di Champions League è un ottimo risultato per l’Inter, soprattutto per le casse del club. L’ex dirigente nerazzurro spiega la situazione nel corso della trasmissione radiofonica: «Quello dell’Inter è un risultato importantissimo dal punto di vista del bilancio della società. Innanzitutto l’incasso del derby e, poi, parte di quello della finale sono belle cifre che entrano. In più ci sono i premi che arrivano dal Uefa e in più gli sponsor sono attratti maggiormente. Gli sponsor attuali devono pagare, per contratto, dei premi già previsti in caso di finale di Champions League. Il bilancio dell’Inter sappiamo tutti che è stato fatto con fatica perché nasce da un indebitamento che è molto elevato. Questo sposta e non poco. Secondo me lo scenario della famiglia Zhang non cambia con questo traguardo. Ma aumentano le possibilità per vendere la società. Loro non vogliono svenderla, e hanno ragione. Per venderla bene questi risultati danno una mano. Però il debito che ha l’Inter resta ed è oneroso perché ha un tasso elevato. Quindi la necessità di vendere resta, non è cambiata. Il merito di questo risultato è sicuramente dei giocatori e di Simone Inzaghi, non si può dire di no. Ma quello più grande è di Giuseppe Marotta, che si è trovato a costruire la squadra venendo giocatori importanti e comprandone altri meno importanti e meno costosi per risanare il bilancio. Nonostante questo ha fatto una squadra che è arrivata fino alla finale».