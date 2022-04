Pancaro: «Rosa dell’Inter più completa, basti vedere le soluzioni in avanti»

Giuseppe Pancaro, in collegamento su Sky Sport 24, ha analizzato l’organico dell’Inter più completo rispetto a quello delle avversarie. L’attacco ne è una dimostrazione

ALLENATORE E ROSA − Pancaro non ha dubbi sul percorso di Inzaghi in nerazzurro. Poi dice la sua sull’organico della sua squadra: «Inzaghi già nell’olimpo dei grandi dell’Inter. Accostato a Trapattoni, Simoni. Ha svolto un lavoro più che positivo per la media punti e per il gioco espresso. Per la consacrazione definitiva serve ovviamente portare a casa il trofeo. Dumfries e Dzeko? Sicuramente la rosa dell’Inter è quella più completa per qualità e quantità. Milan e Inter stanno facendo una corsa alla pari nonostante i nerazzurri siano dati sempre leggermente favoriti. L’Inter ha più possibilità di scelte, basti vedere le alternative in avanti. Correa è un giocatore straordinario. Il Milan soprattutto nell’ultimo periodo ha patito l’assenza di Ibrahimovic».