Colonnese: «Inter, lavoro evidente di Inzaghi. Serve ruotare gli attaccanti»

Francesco Colonnese, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato del lavoro all’Inter di Simone Inzaghi. Una postilla su tutta la rosa a disposizione per il tecnico e sulla possibilità di rotazione

LAVORO − Colonnese si concentra sulla stagione di Inzaghi in nerazzurro: «Se vuoi diventare un allenatore grande devi portare a casa un trofeo. Il lavoro di Inzaghi però è stato già importante. E’ arrivato a Milano in un momento particolare, si è visto un’Inter cambiata. Primi 6 mesi eccezionali, poi ha avuto delle difficoltà. Adesso le ha superate ma il suo lavoro è evidente, in Italia ci dimentichiamo troppo spesso delle cose belle. Inzaghi è arrivato per continuare il lavoro di Conte, giocando meglio dal punto di vista calcistico. Dopo la Juventus, l’Inter si è sbloccata e sembra sulla strada giusta».

ROSA AL COMPLETO − Secondo Colonnese, adesso Inzaghi dovrà gestire la propria squadra: «Inzaghi in questo finale di stagione ha la rosa al completo. Joaquin Correa è finalmente sano, non lo ha mai avuto. Alternerà gli attaccanti perché l’Inter giocherà sempre. Dovrà assolutamente ruotare, lo abbiamo visto anche martedì con il cambio nella ripresa. Sabato pure».