Mauro: «Inter-Milan, gol non dato? Il Var mostra un’altra realtà: imbarazzo»

Dopo due giorni non si sono ancora placate le polemiche sul gol annullato al Milan in Inter-Milan. Anche Massimo Mauro, su Tutti Convocati, è intervenuto. L’ex giocatore si è scagliato contro Var e tv

ALTRA REALTÀ − L’opinione di Mauro sulla decisione di non convalidare il gol a Bennacer: «L’episodio di Inter-Milan? A velocità normale tutti abbiamo capito o che si trattava del fallo di mano o niente. La moviola sta mostrando un’altra realtà. Quindi c’è un’altra visione dell’arbitro perché sta guardando altro, ovvero la televisione e non quello che è successo due secondi fa in campo».

COLPA TV − Mauro si scaglia poi anche contro le televisioni: «Quando devi capire se Handanovic ha spostato la testa oppure no non può essere il Var a deciderlo. E’ ridicolo. Tutti i tifosi delle squadre dicono che è impossibile annullare quel gol. L’episodio di Inter-Milan non valuta quello che è successo in campo. Mi imbarazzo davanti alla televisione. Si commenta un’altra cosa, ovvero l’episodio in tv che per posizioni, sudore e angolazioni non c’entra niente con quello che è successo».