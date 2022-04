Inter, in un mese è cambiato tutto: dalla mediocrità al possibile paradiso

L’Inter ha cambiato totalmente la sua stagione in un mese. Dal post Fiorentina ad oggi, i nerazzurri si sono rilanciati in maniera clamorosa su tutti i fronti a disposizione

UN MESE FA − Come si può passare in soli 30 giorni dall’inferno al paradiso? L’Inter lo sa bene. In un mese, la stagione dei nerazzurri è cambiata completamente. Dal post Inter-Fiorentina ad oggi, Simone Inzaghi ha attraversato un saliscendi di emozioni a mai finire. Un mese fa, l’Inter e il suo allenatore stavano immersi in un lungo e deludente mare di mediocrità. La crisi non cessava di finire con lo stesso tecnico piacentino messo sul patibolo dei principali colpevoli. Niente gioco, cambi illogici, approccio totalmente sbagliato. Lo stesso valeva per determinati interpreti: Lautaro Martinez, Nicolò Barella. Decisamente sottotono e sfiancati dal punto di vista fisico e mentale. Il risultato: sette punti in sette partite, Inter terza in classifica a -6 dal Milan, Scudetto quasi svanito e tallonamento concreto della Juventus quarta.

OGGI − Si sa, nel calcio basta veramente una scintilla per riprendere la marcia e risalire la china. Ciò che è successo all’Inter. Dopo la pausa per le Nazionali, i nerazzurri hanno invertito il proprio passo ritrovando quella brillantezza svanita durante la prima parte di 2022. La vittoria sporca a Torino contro la Juventus è stata la molla decisiva. Dopo l’Allianz Stadium, l’Inter non si è più fermata. Passeggiando contro Verona e Spezia in campionato e travolgendo il Milan in semifinale di Coppa Italia. Dall’oblio più profondo, l’Inter ha ripreso a vedere la luce tant’è che oggi quel paradiso chiamato doblete sembra clamorosamente essere più tangibile che mai.