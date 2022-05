Palmeri: «Inter con Real Madrid e Liverpool a testa alta! Step di crescita»

Tancredi Palmeri, ospite su Sportitalia mercato, si è espresso sul livello del calcio italiano in Europa. Il giornalista ha elogiato l’Inter che ha saputo tenere botta a Real Madrid e Liverpool

LIVELLO EUROPEO − Palmeri ricorda come i nerazzurri abbiano tenuto testa alle due finaliste di Champions League: «In finale di Champions League ci sono Real Madrid e Liverpool che hanno faticato a battere l’Inter. L’Inter è uscita a testa altissima, ha dimostrato di saperci stare in quei contesti. Ovviamente bisogna crescere ma è uno step che bisogna fare. Ricordiamo che nonostante gli addii in estate, l’Inter ha saputo tenere botta a queste due squadre. Quindi piano a dire che il livello delle squadre italiane non può raggiungere importanti traguardi in Europa».