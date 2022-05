La Roma è in finale di Conference League! Leicester KO. Decide Abraham

La Roma vola in finale di Conference League battendo il Leicester 1-0 all’Olimpico. Decisivo un gol di Abraham nel primo tempo. Giallorossi in finale di una coppa europea dopo 31 anni

FINALE − Atmosfera incandescente all’Olimpico con la Roma alla ricerca di una finale europea che manca addirittura dal 1991 (Inter-Roma Coppa Uefa). Si riparte dall’1-1 contro il Leicester del King Power Stadium. Il clima giallorosso non sembra intimorire inizialmente la squadra di Rodgers che parte con personalità ma al minuto 11 è la Roma a sbloccare il match. Corner di Pellegrini e perfetta incornata di Tammy Abraham. Il gol dà maggior sicurezza alla squadra di Mourinho che acquisisce campo e consapevolezza. Il primo tempo si conclude sul vantaggio della Roma che gestisce bene il risultato. Nella ripresa, il Leicester prova a partire forte con le folate dei nuovi entrati Ihenanacho e Amartey. Più impegnato Rui Patricio che deve chiudere la porta prima a Vardy e poi a Maddison. Da registrare alla mezz’ora del secondo tempo un meraviglioso tributo a Claudio Ranieri, grande ex di entrambe le squadre, e presente all’Olimpico. Nel finale, brivido Roma ancora con Maddison che col mancino non trova di poco la porta. Il match termina dopo 5′ di recupero. La Roma vola in finale di Conference League tenendo alto il vessillo tricolore. In finale affronterà il Feyenoord.