VIDEO – Salernitana-Venezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PER LA SALVEZZA – Salernitana-Venezia 2-1 nel recupero della ventesima giornata di Serie A. La Salernitana conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque: sorpassa il Cagliari alla vigilia dello scontro diretto, uscendo per la prima volta dalla zona retrocessione. In avvio mischia da corner e fallo di mano di Pietro Ceccaroni su tiro di Federico Fazio, rigore dato dal VAR. Non ha problemi Federico Bonazzoli a trasformarlo, 1-0 al 7′. Un’altra situazione confusa porta al tiro Milan Djuric, con salvataggio nell’area piccola di Mattia Caldara. Il Venezia, inguardabile per un tempo, riemerge al 58′: cross di Mattia Aramu, colpo di testa di Caldara parato da Luigi Sepe con un prodigio ma sulla ribattuta pareggia Thomas Henry. Per il portiere della Salernitana anche un infortunio, poco dopo deve uscire. La speranza del Venezia, come a Torino con la Juventus, dura pochi minuti: al 67′ serie di rimpalli a favorire Simone Verdi e sinistro vincente. Nel finale Aramu ci prova su punizione e manda di un soffio a lato, con Vid Belec immobile. Il Venezia resta in dieci all’89’ per un doppio giallo a Ethan Ampadu (ne prende due in pochi secondi) e la Salernitana può festeggiare in un Arechi stracolmo: vede una salvezza impensabile fino a un mese fa. Per gli ospiti decima sconfitta di fila: Serie B ormai inevitabile.

Video con gli highlights di Salernitana-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.