Palmeri: «L’Inter c’è ancora! Da San Siro tifosi impazziti e cori per Inzaghi»

Palmeri racconta Inter-Barcellona o, almeno, prova a farlo. Al termine della partita di Champions League i tifosi dell’Inter, in festa per la vittoria, hanno circondato l’inviato di Sportitalia. Alcune impressioni sul match in collegamento da San Siro.

NOTTI DA INTER – Tancredi Palmeri, circondato dai tifosi nerazzurri, prova a raccontare le emozioni di Inter-Barcellona: «È per notti come queste che si scatena San Siro. Effettivamente è questo che aspettavano tutti i tifosi. Una prova da squadra, una prova per vedere che l’Inter c’è ancora. È stata commuovente la maniera in cui l’Inter è riuscita a sopperire alle differenze e alla distanza dal Barcellona. E lo ha fatto anche con i più criticati. Con quelli che erano mancati nelle scorse partite, come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu (vedi intervista), Henrikh Mkhitaryan, la difesa con Milan Skriniar, che è tornato ai suoi livelli. La maniera in cui ha giocato la squadra, con un dare di più, dimostra l’attaccamento dei giocatori, non solo alla maglia, ma anche all’allenatore. Simone Inzaghi ha ricevuto anche il coro dalla curva, che non era arrivato in Inter-Roma. È importante come i calciatori sono andati sotto la curva e come hanno cercato l’allenatore al fischio finale. Inzgahi ha dimostrato come la sua squadra sia con lui. Una prestazione del genere contro il Barcellona che, dopo il Manchester City, era la squadra che stava giocando il miglior calcio quest’anno, non è scontata e non è detta».