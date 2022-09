Palmeri: «Infortunio Brozovic fortuna nella sfortuna per Inter! Stava giocando male»

L’Infortunio di Marcelo Brozovic complica ulteriormente i piani di Simone Inzaghi, chiamato a ribaltare la situazione in casa Inter. Per il giornalista Tancredi Palmeri, però, l’infortunio del croato potrebbe essere una fortuna nella sfortuna. Questo il suo messaggio pubblicato sul suo account Twitter.

INFORTUNIO – Un colpo di fortuna nella sfortuna l’infortunio di Marcelo Brozovic per l’Inter, questo il pensiero del giornalista Tancredi Palmeri: «Infortunio Brozovic? Per me fortuna nella sfortuna. Ora l’Inter è costretta a svegliarsi: non c’è più uno a cui passarla sempre per sicurezza. Che però ultimamente stava giocando molto male, perdendo un mare di palloni».