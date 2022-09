Barzaghi: «Inter, manca Lukaku! Partner naturale di Lautaro Martinez»

Matteo Barzaghi, in un servizio trasmesso su Sky Sport 24, parla dei problemi dell’Inter legati alla mancanza di Romelu Lukaku, prossimo al rientro. Anche Lautaro Martinez, senza il belga, sembra far fatica a segnare.

LUKAKU FONDAMENTALE – Matteo Barzaghi su Sky Sport ritiene Romelu Lukaku la pedina fondamentale per permettere all’Inter di ripartire: «227 minuti su 810. Così poco Lukaku e Lautaro Martinez hanno giocato insieme. 90 minuti con il Lecce, 3 punti. 68′ con lo Spezia, 3 punti. Poi 69′ insieme con la Lazio, 0 punti. Poi stop per l’ infortunio del belga, che si sta allenando anche nei giorni liberi (insieme ad Hakan Calhanoglu). In settimana ci saranno gli esami strumentali, e in base al risultato si capirà se poterlo rischiare con la Roma o tenerlo pronto per il Barcellona. Senza Lukaku l’Inter fa fatica. Senza la sua potenza e senza il suo sorriso, entrambi necessari per uscire dal periodo buio. Con lui l’Inter in campo può sempre rendersi pericolosa».

LAUTARO ORFANO DEL BELGA – Il belga, oltre a essere un leader, è il perfetto compagno di reparto per Lautaro Martinez, il quale sta accusando la mancanza del numero 90: «Nel frattempo, Lautaro Martinez è tornato a segnare con la Nazionale Argentina (qui i dettagli). Dopo 3 gol e un assist nelle prime 4 partite con l’Inter, il Toro aveva smesso di colpire, ma era sempre stato generoso e l’ultimo a mollare. Solo con l’Udinese non si è visto. I dati dicono che due dei suoi tre gol sono stati realizzati con Lukaku in campo. Con la “LuLa” piena, è tutta un’altra vita».