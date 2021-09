Pagliuca: «Inter favorita ma c’è equilibrio. Onana? Meglio portiere italiano»

Gianluca Pagliuca, presente durante la celebrazione della mostra “Azzurra: la grande storia della Nazionale” a Reggio Emilia, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset parlando del campionato e del dopo Handanovic all’Inter

CAMPIONATO − Questo il pensiero di Pagliuca: «Secondo me l’Inter rimane la favorita, anche se il campionato è più livellato. Penso che Inter, Milan, Roma, Napoli, Juventus se la giocano. Anche la Juventus senza Ronaldo ha perso molto. Spero di vedere un campionato più equilibrato e che vinca la squadra che se lo meriterà».

EREDE HANDANOVIC − Così Pagliuca sul futuro numero uno nerazzurro: «Samir Handanovic non è più giovanissimo anche se ancora è un portiere affidabile. Andre Onana lo conosco poco, ha fatto bene in Champions League ma il campionato italiano è un’altra cosa. Io avrei optato per un portiere italiano».