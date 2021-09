Colidio ancora senza squadra: Inter, ultime ore utili per cedere l’ultimo esubero

Colidio sarà l’ultimo esubero a salutare Milano quest’estate. Salvo soprese, nel giro di poche ore verrà annunciata la nuova destinazione del 21enne argentino. In casa nerazzurra si lavora alla cessione last minute ma le mete possibili sono ormai ridottissime

ADDIO, ANZI ARRIVERDERCI – La rosa dell’Inter al momento vede ancora in attacco Facundo Colidio, che è ufficialmente senza numero. Un esubero annunciato, sebbene paradossalmente possa scendere in campo in Serie A essendo Under-22. Il classe 2000 argentino, dopo aver visto saltare il trasferimento all’Austria Vienna, è in trattativa per il trasferimento in Turchia (vedi articolo). Il tempo a disposizione è poco. Il calciomercato turco chiuderà ufficialmente mercoledì 8 settembre. Poi per Colidio verrà preclusa qualsiasi destinazione europea. L’Inter punta a cederlo nel giro di 24 ore. Altrimenti non si potrebbe escludere un ritorno in Patria, dato che in Argentina il mercato resterà aperto altri venti giorni… Sono le (ultime) ore di Colidio, che è pronto a salutare Milano. Ma non ancora definitivamente, forse: si lavora in uscita ma attraverso la formula del prestito.